Dressage a Montesice Slovacchia 8 juniores si avvicinano agli Europei Casadei va sul podio Correddu lo sfiora

Otto giovani cavalieri italiani partecipano al torneo di dressage a Montesice, in Slovacchia, in preparazione agli Europei. Tra loro, un concorrente italiano è salito sul podio, mentre un altro si è avvicinato molto alla posizione di vertice. Nel frattempo, a livello internazionale, numerosi azzurri sono impegnati in gare di salto ostacoli a causa della cancellazione del Global Tour a Doha.

Con il salto ostacoli a scartamento ridotto, dopo la cancellazione del Global Tour a Doha, tanti gli azzurri in gara negli eventi internazionali, mentre gli azzurrini erano impegnati del dressage a Montesice (Slovacchia). A Bedizzole (Brescia), 3°posto con doppio netto di Casadei (Kannantos) nel GP vinto dalla tedesca Elizabeth Meyer (Zensation). A Gorla Minore invece il primo azzurro nel GP di ieri è Correddu (Ultos), 4° posto davanti alla Lepratti (Merci van'T Ruytersoff), entrambi con doppio netto come il vincitore, il veterano ceko Opatrny (Kapsones W). Se il 17 marzo inizia il Toscana Tour ad Arezzo, vedremo anche la Nazionale azzurra impegnata negli stessi giorni a Ocala, Usa, 2° appuntamento della Lln.