Dramma nella movida a Bari | impatto auto-monopattino 32enne in prognosi riservata

Nella notte a Bari si è verificato un incidente nel centro della movida, intorno all’una e trenta, vicino a largo Adua. Un’auto e un monopattino sono entrati in collisione, coinvolgendo un uomo di 32 anni che stava guidando il monopattino. L’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

Un incidente, avvenuto nel cuore della movida barese, ha scosso la città durante la scorsa notte. L'impatto sarebbe avvenuto, vero l'una e trenta nei pressi di largo Adua, fra un monopattino e un'auto: a fare le spese sarebbe stato un 32enne che si trovava alla guida del monopattino. Nell'incidente, il giovane è rimasto ferito in maniera seria. Il 32enne, trasportato in ospedale, è in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente, sono giunti gli agenti della polizia locale per avviare le indagini necessarie a stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Sono in corso di valutazione tutti gli elementi utili a ricostruire i fatti: gli accertamenti dei poliziotti, infatti, sono stati compiuti su persone, cose e stato dei luoghi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Donna colpita da un monopattino lanciato dall'alto: in prognosi riservata

Villa Dante, cade da monopattino: giovane ricoverato in prognosi riservataUn giovane è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto nella zona di Villa Dante.

Contenuti utili per approfondire Dramma nella movida a Bari impatto auto...

Discussioni sull' argomento Dramma su bus a Genova, 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all'addome: è gravissimo; In coma a 13 anni dopo il malore in palestra, si accascia davanti alle compagne di pallavolo: dramma a Venezia; Domenico, sospesi i 2 chirurghi che hanno diretto gli espianti; 3 Marzo 1944: Il dramma di Balvano, la più grande tragedia ferroviaria d’Europa.

Milano Cortina, Perathoner vola dal dramma olimpico al trionfo paralimpico: oro Italia (sognando il bis). Video. https://www.ladige.it/video/milano-cortina-perathoner-vola-dal-dramma-olimpico-al-trionfo-paralimpico-oro-italia-sognando-il-bis-1.4312243p=1 - facebook.com facebook

Favino dirige la moglie Anna Ferzetti in una gran prova d'attrice. Un impegnativo testo di Duncan Macmillan sul dramma delle dipendenze da alcol e droghe. #ANSA x.com