Draft Phoenix spettacolo di e con Jennifer Lorenz

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Il fallimento come scintilla per rinascere, la precarietà dell’arte e l’ironia del “ricominciare da zero”. Giovedì 12 marzo alle ore 20:30, il Teatro Coppola ospita il debutto di Draft Phoenix, la prima performance solista di Jennifer Lorenz. Uno spettacolo tragicomico che racconta la precarietà contemporanea attraverso il linguaggio poetico del teatro e del circo. Una performance sul fallimento e la rinascita. Cosa succede quando ti viene detto che non sei "abbastanza"? Per Jennifer, l’esclusione dal mondo della danza... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

