Dopo 40 anni la comunità Rom di Lamezia esce dal ghetto | così mi immagino il futuro di Scordovillo

Dopo oltre quattro decenni, la comunità Rom di Lamezia ha lasciato il quartiere di Scordovillo, segnando un cambiamento importante per il quartiere. La decisione di abbandonare l’area è stata annunciata ufficialmente e coinvolge diverse famiglie che ora si stanno trasferendo in nuove abitazioni. La comunità ha vissuto in quella zona per molti anni, mantenendo legami e tradizioni che ora si preparano a rinnovarsi altrove.

La mia città, Lamezia Terme, per più di 40 anni ha tenuto nelle sue viscere una bidonville recintata da muri di cemento armato; una bidonville abitata (si fa per dire!) da nostri concittadini lametini di etnia Rom avvolti nelle baracche "scarrupate", protette da lamiere contorte, timidamente posizionate per riparare le famiglie dagli acquazzoni e dal vento; strutture insicure e per niente inclini a sollevare i bambini dai ricoveri nella pediatria del limitrofo presidio ospedaliero per la messa a punto dei bronchi colpiti da frequenti crisi respiratorie. Quarant'anni di diatribe in cui hanno prevalso, sul sentimento umanitario, spesso...