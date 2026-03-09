Dopo 40 anni la comunità Rom di Lamezia esce dal ghetto | così mi immagino il futuro di Scordovillo

Da ilfattoquotidiano.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre quattro decenni, la comunità Rom di Lamezia ha lasciato il quartiere di Scordovillo, segnando un cambiamento importante per il quartiere. La decisione di abbandonare l’area è stata annunciata ufficialmente e coinvolge diverse famiglie che ora si stanno trasferendo in nuove abitazioni. La comunità ha vissuto in quella zona per molti anni, mantenendo legami e tradizioni che ora si preparano a rinnovarsi altrove.

La mia città, Lamezia Terme, per più di 40 anni ha tenuto nelle sue viscere una bidonville recintata da muri di cemento armato; una bidonville abitata (si fa per dire!) da nostri concittadini lametini di etnia Rom avvolti nelle baracche “scarrupate”, protette da lamiere contorte, timidamente posizionate per riparare le famiglie dagli acquazzoni e dal vento; strutture insicure e per niente inclini a sollevare i bambini dai ricoveri nella pediatria del limitrofo presidio ospedaliero per la messa a punto dei bronchi colpiti da frequenti crisi respiratorie. Quarant’anni di diatribe in cui hanno prevalso, sul sentimento umanitario, spesso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dopo 40 anni la comunit224 rom di lamezia esce dal ghetto cos236 mi immagino il futuro di scordovillo
© Ilfattoquotidiano.it - Dopo 40 anni la comunità Rom di Lamezia esce dal ghetto: così mi immagino il futuro di Scordovillo

Articoli correlati

Leggi anche: Alessandro Matri: "Dove mi immagino tra 30 anni con Federica? Dall'avvocato". Poi il gioco di coppia Vieri-Caracciolo

Sharon Gusberti, 40 anni dopo la III C: “Mi scrivevo le battute sulle mani, ma non mi sentivo attrice”Sharon Gusberti, l'attrice che interpretò Sharon Zampetti ne I Ragazzi della III C, racconta a Fanpage.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.