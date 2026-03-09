’Donne in corsa’ che festa È Imperiale la più veloce
Ieri mattina il centro storico si è riempito di colore grazie alle magliette vivaci delle partecipanti alla dodicesima edizione di ’Donne in corsa’, evento tradizionale dell’8 marzo organizzato da Uisp, Podistica Interforze e Croce Rossa. La gara ha visto la partecipazione di numerose donne, con la vincitrice, denominata Imperiale, che si è aggiudicata il primo posto. La manifestazione ha coinvolto un ampio pubblico di spettatori.
Ieri mattina il centro storico è stato tutto colorato dalle vivaci magliette delle partecipanti all’edizione numero 12 di ’ Donne in corsa ’, appuntamento ormai irrinunciabile dell’8 marzo, organizzato da Uisp, Podistica Interforze e Croce Rossa. ’Donne in corsa’ è una delle prime gare podistiche tutte al femminile, con gli uomini solo a fare servizio, e vanta sicuramente un successo costante nel tempo. Nella bella cornice di Piazza Roma in quest’edizione domenicale il primo palcoscenico è stato dedicato alle donne più competitive che si sono sfidate su un circuito di 3 chilometri da ripetere due volte. La donna più veloce di Modena quest’anno è Aurora Imperiale, per i colori della Fratellanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
