’Donne in corsa’ che festa È Imperiale la più veloce

Ieri mattina il centro storico si è riempito di colore grazie alle magliette vivaci delle partecipanti alla dodicesima edizione di ’Donne in corsa’, evento tradizionale dell’8 marzo organizzato da Uisp, Podistica Interforze e Croce Rossa. La gara ha visto la partecipazione di numerose donne, con la vincitrice, denominata Imperiale, che si è aggiudicata il primo posto. La manifestazione ha coinvolto un ampio pubblico di spettatori.