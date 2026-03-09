Donne al Castello | voto 1946 e Christie nel 2026

Al Castello di Castell’Alfero, il salone Verde si prepara a ospitare un pomeriggio dedicato alle donne, intitolato Donna. L’evento si svolgerà nel 2026 e sarà preceduto da un appuntamento nel 1946, che ricorda un momento storico importante. La giornata vedrà la partecipazione di diverse figure e si concentrerà su temi legati alle esperienze femminili nel corso degli anni.

Il salone Verde del Castello di Castell'Alfero si prepara ad accogliere un pomeriggio dedicato alle donne, intitolato Donna. Mistero senza fine bello. L'appuntamento è fissato per domenica 8 marzo a partire dalle ore 16:00, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il gruppo R-Evoluzione organizza l'evento con il patrocinio del Comune, proponendo un mix di storia, musica e arte che celebra le ricorrenze femminili del 2026. Non si tratta di una semplice festa, ma di un percorso culturale strutturato attorno ad anniversari significativi. Marisa Varvello aprirà i lavori ricordando Agatha Christie nel suo cinquantenario dalla scomparsa, soffermandosi sul personaggio di Miss Marple come simbolo di intelligenza investigativa sottovalutata.