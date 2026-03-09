Donna uccisa a coltellate in casa a Genova il figlio | Non ricordo nulla

A Genova, una donna di 86 anni è stata trovata morta nell’appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana, dopo essere stata colpita con un’arma da taglio. Il figlio, 52enne, è stato fermato come sospetto e ha dichiarato di non ricordare nulla degli eventi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto in quella domenica pomeriggio.

(Adnkronos) – Non ricorda nulla Fabio Fibrini, il 52enne accusato di aver ucciso a coltellate la madre, l’86enne Maria 'Mariuccia' Marchetti, trovata morta domenica pomeriggio a Genova, nell’appartamento di via San Felice, nel quartiere di Molassana, dove i due vivevano insieme. L’uomo è stato interrogato a lungo nella serata di ieri dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà. Assistito dagli avvocati Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, durante il colloquio è apparso molto provato e ha lamentato un forte mal di testa, dicendo di avere un vuoto mentale sulle ultime ore e di non essere in grado di ricostruire quanto accaduto. La procura ha disposto gli accertamenti del medico legale per stabilire con precisione quando sia avvenuto il delitto, se nelle ore precedenti al ritrovamento o nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Mariuccia uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio arrestato non ricorda nulla: perizia psichiatricaIl 52enne Fabio Fibrini, arrestato per l'omicidio della madre, l’82enne Maria Marchetti, avrebbe problemi di carattere psichico: ha detto di non... Leggi anche: Genova: donna uccisa a coltellate. Il figlio portato in Questura Una selezione di notizie su Donna uccisa Temi più discussi: Genova, 87enne uccisa in casa. La polizia ha fermato il figlio di 52 anni; Donna uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova. Fermato il minore dei due suoi figli; Genova, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il figlio. Sequestrata l’arma del delitto; Mariuccia, uccisa a coltellate a 86 anni: fermato uno dei figli. Femminicidio a Genova: donna uccisa a coltellate, fermato il figlio. Sangue sui suoi vestitiLa vittima aveva 87 anni. Il delitto in un appartamento del quartiere di Molassana: sequestrato in casa un coltello sporco di sangue ... quotidiano.net Maria Marchetti uccisa a coltellate nel suo appartamento a Genova, fermato uno dei figli: Fabio Fibrini aveva gli abiti sporchi di sangueSi chiamava Maria «Mariuccia» Marchetti la donna di 86 anni uccisa a coltellate dal figlio di 52 anni in via San Felice, a Genova, nel quartiere di Molassana. Sul posto il ... leggo.it Ultim'ora Tragedia in un appartamento: donna trovata morta, probabilmente uccisa da esalazioni di monossido di carbonio - facebook.com facebook Donna uccisa a coltellate a Genova: fermato il figlio della vittima, era sporco di sangue x.com