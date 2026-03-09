Donna eccezionale 2026 | Pettinari anima del volontariato

Sabato sera a Montegiorgio è stato consegnato il premio Donna Eccezionale 2026 a Samanda Pettinari, presidente dell’Avis locale. La cerimonia ha celebrato il suo impegno nel volontariato e nel sostegno alla comunità. Pettinari ha ricevuto il riconoscimento durante un evento pubblico, in presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti locali. La premiazione ha sottolineato il ruolo di leadership della donna nel settore del volontariato.

Il riconoscimento di Donna eccezionale montegiorgese 2026 è stato conferito sabato sera a Samanda Pettinari, presidente dell'Avis locale. L'evento si è svolto nell'ambito dell'iniziativa Chi dice donna.., promossa dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Montegiorgio in occasione della Festa Internazionale della Donna. L'atto formale ha il direttivo dell'associazione stringersi attorno alla sua leader per celebrare non solo una singola persona, ma un intero modello di servizio sociale e culturale. La premiazione ha messo in luce il duplice ruolo di Pettinari come scrittrice e volontaria instancabile. Un atto di solidarietà che definisce l'anima di Montegiorgio.