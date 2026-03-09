Una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Coazze, nel Torinese. Le autorità ipotizzano che la morte possa essere avvenuta a causa di un avvelenamento da monossido di carbonio durante le ore notturne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine che stanno indagando sulle cause del decesso. La comunità locale è sotto shock dopo l’accaduto.

Una tragedia ha scosso la piccola comunità di Coazze, in provincia di Torino, dove una donna di 55 anni è morta probabilmente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio durante la notte. L’episodio è avvenuto nella Borgata Carrà 2, una zona periferica composta da poche case, a circa tre chilometri dal centro del paese, in Val Sangone. Leggi anche: Carla trovata morta in casa, svolta nelle indagini: cosa succede Secondo quanto ricostruito, la vittima viveva da sola e sarebbe stata colpita dalle esalazioni tossiche nella notte. La scoperta è avvenuta poco prima delle 8 di questa mattina, quando i vicini di casa, insospettiti dall’assenza di movimento e dal silenzio prolungato, hanno immediatamente lanciato l’ allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Donna di 55 anni trovata morta in casa nel Torinese: sospetto avvelenamento da monossido di carbonio

Articoli correlati

Monossido di carbonio: donna di 55 anni trovata morta a CoazzeNel silenzio della borgata Carrà a Coazze, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 08:05, la vita di una donna italiana di 55 anni si è spenta in modo...

Leggi anche: Donna trovata morta in casa nel Torinese, intossicata da esalazioni di monossido: si indaga

Tutti gli aggiornamenti su Donna di 55 anni trovata morta in casa...

Temi più discussi: Lecce, donna di 55 anni muore dopo intervento alla colecisti. La famiglia: Rimpallata tra ospedali; Giornata internazionale della donna, a palazzo tursi il 65% dei dipendenti è donna: il 55% dei ruoli apicali è al femminile; Terzo investimento in 24 ore a Genova, grave una donna di 55 anni; 8 marzo, tra cinque anni sei medici in attività su dieci saranno donne. Già oggi sono il 55% dei medici con meno di 70 anni, il 63% nella fascia tra 40 e 50 anni.

Donna di 55 anni trovata morta in casa a Coazze: sospetto monossido di carbonioTrovata senza vita nella sua abitazione in borgata Carrà 2. I vicini hanno dato l’allarme ma i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso ... msn.com

Donna trovata morta in casa nel Torinese, intossicata da esalazioni di monossido: si indagaUna donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Coazze, nel Torinese. L’ipotesi è che la vittima sia deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le indagini sono ancora in corso. fanpage.it

Spari contro la villa di Rihanna: arrestata una donna di 30 anni #usa x.com

Una donna ha aperto il fuoco contro la casa della cantante Rihanna in California ed è stata fermata dalla polizia. Sarebbero una decina i colpi esplosi con un fucile AR-15. La cantante non è rimasta ferita. Secondo il Dipartimento di Polizia di Los Angeles tutto - facebook.com facebook