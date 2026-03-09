Donato Telesca campione europeo di paraPowerlifting | doppio record continentale negli 80 kg

Il lucano si conferma sul trono d'Europa sollevando 215 kg nella categoria fino a 80 kg. Sansone conquista l'oro Rookie alla prima gara nella nuova categoria. L'Italia chiude gli Europei con 28 medaglie, 14 delle quali d'oro. Donato Telesca è ancora campione europeo di paraPowerlifting nella categoria fino a 80 kg. L'azzurro non si limita a difendere il titolo continentale: nel corso della gara migliora per due volte il suo stesso record europeo, riscrivendo i libri della specialità. Telesca entra in competizione con 207 kg, superando immediatamente tutti gli avversari e ritoccando di due chilogrammi il precedente primato continentale. Non pago, in seconda prova alza ulteriormente l'asticella portando il bilanciere a 215 kg, migliorando di dieci chilogrammi il record europeo.