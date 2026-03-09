Donato Telesca | 215 kg e l’oro europeo per la Basilicata

Donato Telesca, atleta di Pietragalla, ha vinto il titolo europeo nella categoria 80 kg. Durante la competizione, ha sollevato un totale di 215 chili. La sua vittoria ha portato un oro alla Basilicata. La gara si è svolta con Telesca che ha dimostrato grande forza durante le diverse prove. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle fasi di gara.

Donato Telesca, atleta originario di Pietragalla, ha conquistato il titolo europeo nella categoria 80 kg sollevando un totale di 215 chili. La notizia arriva da una competizione continentale conclusasi nel marzo del 2026, segnando un nuovo record personale e portando l’onore della Basilicata sul palcoscenico internazionale. Il risultato non è solo una cifra impressionante, ma rappresenta la sintesi di anni di sacrificio silenzioso e determinazione incrollabile. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha accolto con entusiasmo questa impresa, definendola come la prova vivente che dai borghi lucani si può guardare il mondo dall’alto verso il basso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donato Telesca: 215 kg e l’oro europeo per la Basilicata Articoli correlati Scherma, la veneziana Collini vince l'oro all'europeo Under20Un risultato d'altissimo livello ai campionati europei under 20 di Tbilisi per Greta Collini, fiorettista veneziana oggi in forze all'asd... Leggi anche: Fontana intramontabile: oro europeo per la 35enne portabandiera ai Giochi Tutto quello che riguarda Donato Telesca Sollevamento pesi paralimpico: Donato Telesca campione d'Europa nella categoria 80 kg(ANSA) - POTENZA, 09 MAR - Un successo fatto di muscoli, testa, cuore e determinazione. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - attraverso l'ufficio stampa della Giunta lucana - accogl ... msn.com Sollevamento pesi: Donato Telesca sul tetto d’EuropaIf you wish to opt-out of the sale, sharing to third parties, or processing of your personal or sensitive information for targeted advertising by us, please use the below opt-out section to confirm yo ... basilicata24.it