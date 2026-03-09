Donald Trump guardali negli occhi il Tehran Times dopo la strage nella scuola di Minab | la prima pagina coi volti del bambini uccisi

Il Tehran Times ha pubblicato sulla prima pagina decine di volti di bambini uccisi in una strage nella scuola di Minab. Sopra le immagini, una frase rivolta al presidente degli Stati Uniti, «Guardali negli occhi». La foto mostra i volti dei bambini, posti fianco a fianco, occupando l’intera prima pagina. La pubblicazione si concentra sui volti delle vittime di questa tragedia.

Decine di volti di bambini, uno accanto all’altro, occupano l’intera prima pagina. Sopra, una frase diretta al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: « Guardali negli occhi ». Così il quotidiano iraniano Tehran Times racconta la strage avvenuta nella scuola di Minab, nel sud dell’Iran. Un collage di sguardi e nomi, e un’accusa diretta a Washington. Il bombardamento, avvenuto il 28 febbraio, ha ucciso circa 175 persone, perlopiù bambine. Martedì, la tv di Stato iraniana ha trasmesso le immagini strazianti del funerale: piccole bare coperte da bandiere iraniane, trasportate su un camion verso la sepoltura. L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha invocato un’indagine: «L’onere ricade su chi ha colpito», ha dichiarato la portavoce Ravina Shamdasani a Ginevra, senza indicare responsabilità specifiche. 🔗 Leggi su Open.online

