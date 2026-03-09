Il Milan ha vinto il derby contro l’Inter con il risultato di 1-0, grazie a un gol di Estupinan. La partita si è giocata in uno stadio pieno di tifosi, con entrambe le squadre che hanno mostrato intensità e determinazione. Il risultato ha confermato la vittoria del Milan, mentre l’Inter ha cercato di reagire fino alla fine senza riuscire a segnare.

Un altro Derby vinto, un'altra notte da Milan, che batte i nerazzurri e accorcia in classifica. Una classifica che vede però ancora forse troppi punti di distanza, ben 7. Eppure la partita di ieri ha dimostrato che non ci sono 7 punti tra le due squadre per valori: i rossoneri hanno dominato totalmente la partita, senza subire nulla e gestendo i ritmi e le distanze a proprio piacimento. Massimiliano Allegri si dimostra ancora una volta capace di fare la differenza e di saper giocare anche in modo diverso, se vuole. Anche perché i nerazzurri di Cristian Chivu sono stati più che presuntuosi: convinti di poter aspettare un Milan incapace di fargli male, hanno sofferto e poi, quando c'è stato da attaccare, non sono stati capaci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dominato! Analisi Derby Milan-Inter 1-0: dei loro chi giocherebbe da noi?

