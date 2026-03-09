Domenico i genitori a ' Domenica In' | Una fondazione perché non accada più

La coppia ha spiegato di voler creare una fondazione dedicata al piccolo, con l’obiettivo di sostenere le vittime di malasanità e le loro famiglie "Non deve succedere più a nessun altro bambino. Nessun’altra famiglia deve soffrire come noi". Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico, sono stati ospiti di ‘Domenica In’ per raccontare il dolore della loro famiglia e l’impegno che vogliono portare avanti dopo la morte del figlio, deceduto a due anni all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto fallito sul quale sta indagando la magistratura. La coppia ha spiegato di voler creare una fondazione dedicata al piccolo, con l’obiettivo di sostenere le vittime di malasanità e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Radio1 Rai. . Dopo il dramma del piccolo #Domenico, un nuovo trapianto di #cuore fallito al Monaldi e un'altra famiglia che chiede approfondimenti. Quella di Pamela, morta nell'agosto del 2024, a meno di 3 anni. Al #GR1 la mamma Rumyana Dimitrova. Elen - facebook.com facebook

La mamma di Domenico in tv: «Prima dell'intervento ebbi una brutta sensazione. Nessuno di disse che il cuore era arrivato congelato» x.com