Domenica 15 marzo a Cesenatico si svolgerà un evento dedicato al ballo senza alcol, con inizio alle 10:00. L’iniziativa coinvolge giovani che preferiscono partecipare a una festa mattutina senza consumo di alcol, sostituendo le tradizionali abitudini notturne con musica e bevande salutari. L’evento si propone di promuovere un modo diverso di divertirsi, spostando l’attenzione dalle ore notturne alla mattina.

Il mondo della festa si sta spostando dall’oscurità notturna alla luce del mattino, in un cambiamento di abitudini che vede i giovani rifiutare l’alcol a favore di bevande sane e musica di qualità. Domenica 15 marzo 2026, il territorio di Forlì-Cesena accoglierà il primo grande evento di questo genere presso la Caffeteca Gardelli, trasformando un locale di caffè in una pista da ballo aperta alle 10:00. Non si tratta di un semplice concerto o di una sagra, ma di un nuovo modello di socialità basato sulla sobrietà, dove centrifughe, smoothie e caffè specialty sostituiscono i superalcolici tradizionali. Questa tendenza, nata nelle grandi metropoli europee come Londra, Berlino e Amsterdam, arriva ora anche nelle province italiane, segnando un distacco netto dalla cultura dello sballo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica 15 marzo: il ballo senza alcol inizia alle 10:00 a Cesenatico

Morning party, il ballo senza sballo: così i giovanissimi dicono no all’alcolCesena, 9 marzo 2026 – Benvenuti nell’era del soft clubbing: ballare di mattina, in luoghi normali, con la luce addosso e una bevanda calda in mano.

Pescara-Palermo (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un’altra candidata alla promozione in Serie...

Tutto quello che riguarda Domenica 15 marzo il ballo senza alcol....

Temi più discussi: Sabato 7, domenica 8 e 15 marzo tre iniziative per i I luoghi dei Tiepolo in Festa; Domenica 15 Marzo 2026: Messa dei Nubendi in Cattedrale; Eventi a Milano dal 9 al 15 marzo; DOMENICA 15 MARZO PARTECIPA ALL’OPEN DAY DI ESTATE VACANZA 2026!.

Simon and The Stars, oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026: Scorpione al top, Cancro e Toro volanoOroscopo di Simon and The Stars. Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana secondo l'astrologo Simon and the Stars ... msn.com

Torna sabato 14 e domenica 15 marzo la Fiera di San GiuseppeLa fiera di San Giuseppe torna ad animare l’Oltretorrente con due giorni di festa, sapori e tradizione. Sabato 14 marzo (dalle 16 alle 23) e domenica 15 (9-20), la storica fiera di San Giuseppe riacce ... gazzettadiparma.it

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum - facebook.com facebook

Gli abitanti di Teheran si sono svegliati la mattina di domenica 8 marzo con il cielo completamente nero a causa degli incendi scoppiati dai quattro depositi di petrolio nei dintorni della capitale colpiti dagli attacchi israeliani. Le autorità hanno avvertito che i fum x.com