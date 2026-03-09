Dolore e mente | il 60% delle donne colpite

Oggi a Milano si è svolto un incontro dedicato al rapporto tra dolore e salute mentale nelle donne. Durante l’evento, è stato evidenziato che circa il 60% delle donne che soffrono di dolori fisici mostrano anche segni di disagio emotivo. La discussione ha coinvolto esperti e professionisti del settore che hanno condiviso dati e osservazioni sul legame tra questi due aspetti.

Un incontro tenutosi a Milano oggi, lunedì 9 marzo 2026, ha messo in luce un legame preoccupante tra sofferenza fisica e disagio emotivo nel sesso femminile. La ricerca conferma che oltre la metà delle donne affette da dolore cronico presenta sintomi depressivi o ansiosi. L’evento, organizzato dalla Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia e dalla Fondazione ONDa ETS, ha riunito esperti per affrontare la complessità della fibromialgia e dei disturbi dell’umore. I dati emersi indicano che depressione e insonnia non sono semplici conseguenze del dolore, ma ne costituiscono fattori scatenanti e di mantenimento. Il peso invisibile: quando il corpo urla attraverso la mente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

