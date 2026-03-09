Dolomiti 2026 | nuove cabinovie e accessibilità per tutti

Cortina Skiworld sta lavorando alle modifiche del suo comprensorio delle Dolomiti in vista dei Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026. Sono in corso interventi per installare nuove cabinovie e migliorare l’accessibilità delle piste. Queste migliorie mirano a rendere più facile l’uso delle strutture sciistiche per tutti gli appassionati, indipendentemente dalle capacità fisiche.

Cortina Skiworld sta trasformando il comprensorio delle Dolomiti per i Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026, puntando su nuove cabinovie e piste accessibili. L’obiettivo è lasciare un’eredità strutturale di inclusione e sostenibilità ambientale che vada oltre l’evento sportivo. La montagna ampezzana si prepara a cambiare volto con investimenti in infrastrutture pensate per la mobilità ridotta e l’efficienza energetica. Si tratta di un piano che collega lo sport paralimpico allo sviluppo del territorio, rendendo le vette accessibili a tutti. Lagazuoi e Cinque Torri: nuovi orizzonti per la mobilità. Il simbolo tangibile di questa rivoluzione è il monte Lagazuoi, che svetta a 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

