Dolce&Gabbana Ferragamo e Armani | gli ultimi tre grandi della Milano Fashion Week

Durante la Milano Fashion Week, Dolce&Gabbana, Ferragamo e Armani hanno presentato le loro collezioni. Dolce&Gabbana ha aperto con una sfilata che ha visto la partecipazione di Madonna. Successivamente, Ferragamo e Armani hanno sfilato le loro proposte, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. Questi tre marchi sono stati tra gli ultimi a mostrare le loro creazioni nel calendario della manifestazione.

Ecco gli ultimi tre grandi della Milano Fashion Week: Dolce&Gabbana, Ferragamo e Armani. L’arrivo alla sfilata di Madonna ha fatto da preludio a una grande collezione firmata Dolce&Gabbana. La mitica Material Girl è arrivata in mezzo a un nugolo di guardie del corpo, con un mini abito négligé dallo spacco molto alto sulla coscia, completato da un lungo blazer nero, occhiali da aviatore e platform in vernice con tacchi a spillo. Tutto rigorosamente nero. Si è seduta tra Anna Wintour, con cui ha chiacchierato avidamente. È stata una classica sfilata Dolce & Gabbana con una svolta moderna sui loro temi prediletti. Sexy vedove siciliane; femmes fatales palermitane; o tiranne da cocktail siracusana. 🔗 Leggi su Today.it

