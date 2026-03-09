Dividendi 2026 | Pirelli paga 0,34€ Sanlorenzo 1,05€

Per il 2026, Pirelli ha annunciato un dividendo di 0,34 euro per azione, mentre Sanlorenzo distribuirà 1,05 euro. La decisione è stata presa dai consigli di amministrazione delle aziende italiane, in base ai bilanci dell’anno precedente. Questa scelta riguarda tutte le società con nomi che iniziano con le lettere dalla P alla Z.

I dividendi 2026 per le società italiane dal P allo Z sono stati definiti dai consigli di amministrazione a valere sui bilanci del 2025. Solo due aziende, Sanlorenzo e Valsoia, hanno fissato date precise per lo stacco e il pagamento delle cedole previste per maggio prossimo. Mentre la maggior parte dei titoli elencati non ha ancora comunicato l’importo esatto o le date operative, alcune realtà come Pirelli hanno già indicato una somma totale di 0,34 euro, composta da quota ordinaria e straordinaria. Altre società, tra cui Piaggio, hanno scelto di non distribuire il saldo dopo aver erogato un acconto in precedenza. Cifre concrete: chi paga davvero nel 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

