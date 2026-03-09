Qualche giorno fa mi trovavo a Milano, tra le sale di Palazzo Reale, dove si poteva visitare “Le Alchimiste”, la mostra di Anselm Kiefer. Durante la visita, si è pensato di informare Timothée Chalamet che è atteso in un teatro d’opera italiano. La notizia circola tra appassionati e organizzatori, senza ulteriori dettagli sul suo arrivo.

Stregati da Viotti. Il direttore sul podio di Santa Cecilia per una Quinta di Ciajkovskij mai così sensuale Qualche giorno fa mi aggiravo per le sale di Palazzo Reale a Milano, visitando “Le Alchimiste”, la (splendida) mostra di Anselm Kiefer. Accanto a me una coppia commentava: “Ma che roba. questa non è arte!”, “ma che siamo venuti a fare”. Insomma, mi son detto, sono dei pericolosi reazionari, o forse, dei semplici tradizionalisti, ci sta. Ma d’altronde, ragazzi, cosa vi aspettavate da una mostra di Kiefer? Quindi diciamoci subito la verità, a scanso di equivoci. Timothée Chalamet ha detto, in modo decisamente grossier, ciò che molti pensano: andare all’opera o a vedere un balletto è una noia mortale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dite a Timothée Chalamet che l’aspettiamo in un teatro d’opera italiano

