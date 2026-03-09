Disturbi alimentari mostra al Circolino per Hunger to be 2026
Una mostra dedicata ai disturbi alimentari si terrà al Circolino nell’ambito della Settimana Lilla, intitolata «Hunger to be 2026». L’evento prevede un percorso di incontri che utilizza linguaggi artistici e sensoriali per affrontare il tema. La manifestazione coinvolge artisti e partecipanti, offrendo un’occasione di riflessione aperta e condivisa. La mostra sarà visitabile nella città alta fino a data da definirsi.
CITTA’ ALTA. Nell’ambito della Settimana Lilla un percorso di incontro sul tema attraverso linguaggi artistici e sensoriali. Il 10 marzo l’inaugurazione nella Sala civica Sant’Agata. Hunger To Be 2026 è una campagna di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione dei disturbi alimentari che, nell’ambito della Settimana Lilla, propone un percorso di incontro sul tema attraverso linguaggi artistici e sensoriali. Il titolo — Hunger To Be, «fame di essere» — richiama il bisogno di esistere, di essere riconosciuti e di trovare una forma di presenza nel mondo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 6AlCentro, centro di diagnosi e cura per i disturbi del comportamento alimentare, Build Me Up, progetto di sensibilizzazione sui disturbi alimentari, e A. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
