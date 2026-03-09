Disabilità la Asl di Viterbo ancora più inclusiva e accessibile | cosa è e come funziona il progetto Tobia

La Asl di Viterbo ha avviato il progetto Tobia, un nuovo modello organizzativo dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa. Si tratta di un'iniziativa che mira a rendere più accessibili e inclusive i servizi sanitari e sociali per chi ha bisogni particolari. Il progetto si inserisce in un percorso di miglioramento dell’assistenza rivolta a questa fascia di utenti.

L'assessore Massimiliano Maselli (Inclusione sociale e servizi alla persona) alla presentazione del nuovo approccio per prendersi cura dei più fragili: "Esempio di vera integrazione sociosanitaria" Un nuovo modello organizzativo per la Asl di Viterbo dedicato alla presa in carico delle persone con disabilità complessa. È il progetto Tobia, presentato all'ospedale Santa Rosa alla presenza dell'assessore regionale a Inclusione sociale e servizi alla persona Massimiliano Maselli. Il progetto Tobia (Team operativo per i bisogni individuali assistenziali) si inserisce nell'ambito della rete Tobia della Regione Lazio – Dama...