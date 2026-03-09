Diplomatici fuggiti in Russia qual è il ruolo di Putin

Alcuni diplomatici sono usciti dalla loro sede e sono finiti in Russia. Il Cremlino si trova al centro di questa situazione, mentre il Medio Oriente sta attraversando cambiamenti significativi legati all’Iran. La scena internazionale si evolve rapidamente, coinvolgendo attori e territori diversi. Le mosse di queste figure e le reazioni di Mosca sono al centro dell’attenzione in questo momento.

Un alleato silenzioso, il Cremlino, che probabilmente già conosce la fine di una storia che si sta riscrivendo, quella dell'Iran e, con esso, l'intero Medio Oriente. Lo schema è quello della Siria di Bashar al-Assad, esiliato in Russia alla caduta del regime, senza che Mosca muovesse un dito a suo sostegno. E con Teheran il percorso sembra lo stesso. Alla timida condanna dell'attacco da parte di Stati Uniti e Israele al telegramma di condoglianze per la morte della Guida suprema Alì Khamenei. Ufficialmente dunque nulla più di una vicinanza di circostanza, come del resto l'altro alleato fino al 28 febbraio considerato "d'acciaio", la Cina. Ufficiosamente tuttavia Vladimir Putin sta giocando, eccome la sua partita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

