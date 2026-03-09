Dimmi La Verità | Giorgio Mulè Fi | È importante votare al referendum sulla giustizia

Il vicepresidente della Camera di Forza Italia invita gli italiani a partecipare alle urne per il referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. In questa occasione, Mulè sottolinea l’importanza di esprimersi sulla questione, invitando i cittadini a votare e a fare sentire la propria voce. La discussione riguarda le modalità di intervento sul sistema giudiziario nazionale.

Ecco #DimmiLaVerità del 9 marzo 2026. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia spiega perché è fondamentale andare a votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 5 marzo 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico. Ecco #DimmiLaVerità del 4 marzo 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega perché la guerra in Iran potrebbe durare a lungo. 🔗 Leggi su Laverita.info

