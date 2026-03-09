Giorgia Meloni ha pubblicato un video sui social in cui invita gli elettori a non trasformare il voto sul referendum sulla giustizia in un giudizio sul governo. L’annuncio arriva nel momento in cui il dibattito politico sul tema si fa sempre più acceso. La premier ha anche annunciato che si dimetterà, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi.

Il referendum sulla giustizia entra nel vivo del dibattito politico e Giorgia Meloni interviene direttamente sui social con un video in cui invita gli elettori a non trasformare il voto in un giudizio sul governo. La presidente del Consiglio ha voluto chiarire la posta in gioco della consultazione, sostenendo che il voto riguarda esclusivamente il contenuto della riforma e non la stabilità dell’esecutivo. Nel suo intervento, la premier mette in guardia da quella che definisce una vera e propria “trappola” politica. Secondo Meloni, alcune forze starebbero cercando di convincere gli elettori a votare con l’obiettivo di mandare a casa il governo, spostando l’attenzione dal merito della riforma alla battaglia politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dimissioni, ecco cosa farò”. L’annuncio di Giorgia Meloni

Articoli correlati

Referendum, l’annuncio di Giorgia Meloni: cosa ha detto davveroUn chiarimento netto, arrivato in uno dei momenti più delicati del dibattito internazionale.

“Ecco quando si vota”. L’annuncio di Giorgia Meloni in conferenza stampa: la data dei referendumLa conferenza stampa di inizio anno del presidente del consiglio Giorgia Meloni si è svolta in un clima denso di attese e di interrogativi, segnato...

Tutto quello che riguarda Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Schlein sfida Meloni: Vi batteremo alle politiche. Il botta e risposta in tv.

Referendum giustizia, Meloni respinge l'ipotesi di dimissioni in caso di NoGiorgia Meloni pubblica un video per spiegare il sì al referendum sulla giustizia, assicura che l'esecutivo resterà al suo posto se il No dovesse prevalere e invita gli italiani a valutare la riforma ... notizie.it

Referendum giustizia, il video di Meloni: Riforma di buon senso: scegliete il cambiamentoCosa c'è davvero nella riforma della Giustizia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni posta sul suo profilo X un video di 13 minuti per fare chiarezza e rispondere - sottolinea - alle banalizz ... msn.com