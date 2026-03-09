Dimarco snobba la sconfitta contro il Milan | Prima eravamo a +10 che spiegazioni bisogna dare?

L'Inter è uscita sconfitta dal derby contro il Milan, con alcune decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni. Dopo la partita, il difensore nerazzurro ha commentato la sconfitta, sottolineando che la squadra era a +10 e chiedendosi quale spiegazione possa esserci. La partita si è conclusa con un risultato che ha acceso le polemiche, ma lui ha preferito evitare di commentare ulteriormente.

L'Inter perde il derby contro il Milan, chiudendo la partita con una grande polemica arbitrale, ma Dimarco non è preoccupato dalla sconfitta: "Bisogna restare sereni e pensare a queste 10 partite".