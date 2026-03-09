Dietro ai piccoli hotel di lusso oggi c’è quasi sempre una grande catena

Negli ultimi anni, molti piccoli hotel di lusso sono stati acquistati da grandi catene alberghiere. Questi investimenti hanno permesso alle multinazionali di espandersi nel settore dell'ospitalità di alta gamma, mantenendo l’aspetto di autenticità e sostenibilità che attirava i clienti. La tendenza si è consolidata nel tempo, portando a una presenza sempre più diffusa di grandi gruppi dietro le strutture che sembrano indipendenti.

Da decenni vanno molto bene perché danno un'idea di autenticità e sostenibilità: le multinazionali come Hyatt, Hilton e Marriott se ne sono accorte Da decenni, i viaggiatori altospendenti che vogliono evitare di alloggiare in grossi hotel tutti identici tra loro tendono a scegliere i “boutique hotel”: strutture piccole e intime, lussuose ma con una gestione apparentemente familiare o comunque indipendente, un servizio personalizzato e un certo radicamento nel territorio. In Italia ce ne sono moltissimi di piuttosto rinomati e apprezzati, dal Passalacqua sul Lago di Como allo Stella d’Italia di Firenze. È una formula che ha sempre... 🔗 Leggi su Ilpost.it

