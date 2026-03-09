Diana Pezza Borrelli presenta Nessuno mi sfiori invano alla libreria The Spark

Alla libreria The Spark, Diana Pezza Borrelli ha presentato il suo libro intitolato “Nessuno mi sfiori invano”. Si tratta di un’opera biografica che descrive un racconto di vita e di dialogo tra culture, generazioni e fedi diverse, a cura di Tiuna Notarbartolo. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle tematiche trattate nel testo.

Un ritratto intenso quello che emerge dalle pagine del libro "Nessuno mi sfiori invano. Racconto di vita e di dialogo tra culture, generazioni e fedi diverse", l'opera biografica di Diana Pezza Borrelli a cura di Tiuna Notarbartolo. Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. La prossima presentazione si terrà presso la libreria The Spark Creative Hub, Mondadori Bookstore in via degli Acquari, venerdì 13 marzo alle ore 17,30. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con Diana Pezza Borrelli: Teresa Armato assessora alla Cultura del Comune di Napoli e Carlo Fusco docente presso la Pontificia Università Gregoriana.