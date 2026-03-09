Dettagli simmetrie | l’arte è in scatola Così Wes Anderson omaggia Cornell

Nel cuore di Parigi, tra Place Vendôme e i giardini delle Tuileries, è stato allestito un pezzo di storia dell’arte statunitense. L’evento vede protagonista l’opera di Wes Anderson, che ha scelto di omaggiare Cornell attraverso una mostra all’interno di una scatola. L’esposizione ha attirato l’attenzione di passanti e appassionati, offrendo uno sguardo insolito su dettagli e simmetrie dell’arte contemporanea.

Nel centro di Parigi, tra Place Vendôme e il giardino delle Tuileries, ha preso vita un pezzo di storia dell’arte - a sorpresa - statunitense. Da dicembre la galleria Gagosian di rue de Castiglione sta ospitando infatti la riproduzione dello studio di Joseph Cornell curata dal regista Wes Anderson e da Jasper Sharp. The House on Utopia Parkway: Joseph Cornell’s Studio Re-Created by Wes Anderson, questo il nome completo dell’opera, ricrea lo scantinato della casa del Queens in cui Cornell, artista riservato, ai limiti dell’autoisolamento, visse per gran parte della sua vita, prendendosi cura della madre e di un fratello con disabilità. Autodidatta, Cornell (1903 -1972) non sapeva disegnare né scolpire, eppure divenne uno dei più grandi esponenti dell’arte statunitense del Novecento grazie a una sua particolare e poetica sensibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

