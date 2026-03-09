Durante il derby tra Inter e Milan, il difensore dell’Inter ha lasciato il campo a metà del secondo tempo dopo un intervento falloso su Rabiot. La partita è stata accompagnata da fischi dei tifosi e da un infortunio che ha coinvolto Bastoni, che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Il difensore dell’Inter ha abbandonato la stracittadina col Milan a metà secondo tempo dopo l’intervento falloso su Rabiot È stato un derby da incubo per Alessandro Bastoni. Nuovamente subissato di fischi, anche se col passare dei minuti il livello si è abbassato, il difensore dell’ Inter è stato costretto a lasciare il campo a metà secondo tempo dopo un brutto intervento su Rabiot che gli è anche costato un giallo meritato. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il numero 95 nerazzurro si è accomodato in panchina dolorante e zoppicante, supportato anche da capitan Lautaro Martinez. Nella conferenza stampa post sfida col Milan, Cristian Chivu non è sembrato molto preoccupato: “Ha preso una botta sulla tibia”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Derby da incubo per Bastoni, fischi e infortunio: i dettagli

