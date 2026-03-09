Derby Akanji | Abbiamo perso troppi palloni e per loro è stato facile

Dopo il derby Milano tra Milan e Inter, il difensore nerazzurro ha commentato la partita sottolineando che la squadra ha commesso troppi errori nel controllo della palla, facilitando così il lavoro degli avversari. La sua dichiarazione si è concentrata sugli aspetti tecnici della prestazione e sulle difficoltà incontrate durante l’incontro. Le sue parole sono state rilasciate durante la conferenza stampa post-partita.

Manuel Akanji, giocatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Perché non hanno concretizzato: "Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni ed è stato facile per loro creare opportunità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, mettendo tanti palloni in mezzo, ma non abbiamo trovato uomini. Non bene oggi". Se poteva fare meglio sul gol: "Non lo so, non ho rivisto l'azione. Abbiamo avuto un'occasione prima. Ho provato a chiudere su Rafa Leao, poi hanno servito Estupinan e hanno segnato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

