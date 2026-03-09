Depurazione a Pioppo e Grisì Lo Coco | Una battaglia che porto avanti da anni per i cittadini

Il rappresentante del territorio ha annunciato di seguire da anni la questione relativa agli oneri di depurazione nelle bollette del servizio idrico per le frazioni di Pioppo e Grisì. Ha sottolineato di aver portato avanti questa battaglia per i cittadini, evidenziando l'importanza di affrontare il problema con costanza e determinazione. La questione rimane al centro dell’attenzione locale.

Monreale – «La questione degli oneri di depurazione nelle bollette del servizio idrico per le frazioni di Pioppo e Grisì è un tema che seguo da tempo come rappresentante del territorio». Lo dichiara il Presidente della commissione bilancio Pippo Lo Coco. «Negli anni ho più volte richiamato anche quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, che ha sancito un principio molto chiaro: la quota relativa al servizio di depurazione può essere richiesta ai cittadini solo se il servizio viene effettivamente erogato.La stessa pronuncia ha inoltre riconosciuto il diritto degli utenti al rimborso delle somme...