Nella villa di Beverly Hills di Rihanna si è verificato un episodio di sparatoria. La cantante delle Barbados, nota anche come imprenditrice e icona di stile, si trovava nella sua residenza al momento dell’incidente. La polizia ha intervenuto e sta indagando sui dettagli dell’accaduto. La situazione resta sotto osservazione e non sono stati ancora diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Quando si parla di Rihanna è impossibile pensare solo alla musica visto che, negli anni, la popstar delle Barbados è diventata molto di più: un’imprenditrice di successo, un’icona di stile e una delle donne più influenti della musica mondiale. Tra tour sold out, brand miliardari come Fenty Beauty o Savage X, e red carpet, anche le sue case raccontano qualcosa del suo stile di vita. E una delle più affascinanti si trova a Beverly Hills, il quartiere simbolo del lusso hollywoodiano, dove la cantante ha acquistato una villa spettacolare dal valore di circa 13,8 milioni di dollari. Proprio questa residenza è stata oggetto di una sparatoria da parte di una donna che fatto fuoco contro la casa della popstar senza, fortunatamente, avere conseguenze negative per la cantante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dentro la villa di Rihanna a Beverly Hills dove è avvenuta la sparatoria

