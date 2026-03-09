Dense Floor e w Tijana Illmn & Modesty allo Streaming Club

Dense Floor, insieme a Tijana Illmn e Modesty, si esibisce allo Streaming Club in una serata che apre la stagione degli eventi GrooveBox Radio 20252026. L’appuntamento rappresenta un momento importante per la nightlife di questa città, attirando un pubblico vario e appassionato. La serata si inserisce nel calendario ufficiale delle iniziative musicali programmate dalla piattaforma.

La stagione degli eventi Dense Floor targati GrooveBox Radio 20252026 segna un punto di svolta per la nightlife giuliana. Il nuovo concept nasce con un obiettivo ambizioso: abbattere ogni barriera tra i sotto-generi dell’universo House Music, creando un’esperienza sonora fluida e senza confini. Il prossimo appuntamento vedrà in console un back-to-back imperdibile: Tijana Illmn e Modesty, dj, attiviste culturali e menti creative del progetto Females and Vinyl. Tijana Illmn: Nota per i suoi set profondi e senza compromessi, Tijana è una “Vinyl Selector” risoluta ed eclettica. La sua selezione spazia tra electro, techno e house underground, creando percorsi musicali sempre unici. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

