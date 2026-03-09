De Winter cancella Esposito | parlano i numeri Derby dominato e crescita pazzesca

Nel derby tra Milan e Inter, De Winter ha giocato un ruolo di rilievo contribuendo alla vittoria dei rossoneri a San Siro. I numeri mostrano una crescita significativa delle sue prestazioni e una partecipazione attiva nell'incontro. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con il Milan che ha dominato nel corso dei 90 minuti.

Derby Milan-Inter 1-0, i rossoneri riescono ancora una volta a battere i nerazzurri dopo i tre punti conquistati anche nel girone d'andata. Una partita tutto sommato equilibrata con il Diavolo che non ha sofferto molto la squadra di Chivu. Decisivo il gol di Estupinan nel primo tempo. Grande prova in difesa per tutto il reparto di Allegri, ma vogliamo sottolineare la prestazione di Koni De Winter, difensore in netta ascesa in questa fase di stagione. Ecco le pagelle del belga dai maggiori quotidiani sportivi italiani. Ha davanti Pio Esposito e gioca un derby super. Attento su ogni respinta, va in anticipo e fa ripartire l'azione.