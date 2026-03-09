Dati non neutrali | le ricercatrici smontano i numeri

Le ricercatrici stanno sfidando l'idea che i dati siano sempre oggettivi e neutrali. Recentemente hanno analizzato approfonditamente alcune statistiche, smontando le interpretazioni più comuni. La loro attività si concentra nel mettere in discussione le narrazioni spesso date per scontate, evidenziando come i numeri possano essere manipolati o interpretati in modi diversi. La loro analisi apre nuove prospettive sulla fiducia nei dati statistici.

La narrazione statistica sta subendo una trasformazione radicale, guidata da ricercatrici che smontano il mito della neutralità dei numeri. L’impatto si riflette direttamente sulla vita quotidiana: chi ha un mutuo, un’impresa o un lavoro deve capire che i dati non sono fatti assoluti, ma costruzioni sociali. Il 9 marzo 2026 segna un punto di svolta dove l’introduzione sistematica di indicatori disaggregati per sesso e la valutazione di impatto generazionale stanno ridefinendo le politiche pubbliche. In Italia, figure come Linda Laura Sabbadini e Giusy Muratore hanno dimostrato che ciò che misuriamo dipende dalle domande che poniamo. La violenza contro le donne, con il dato del 31,5% di vittime nella fascia 16-70 anni, è solo uno degli esempi di come cambiare lo sguardo cambia la realtà percepita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

