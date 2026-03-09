Dove si trova, esattamente, l’amore? Grazie a quali corde risuona? Attraverso quali istanze, liriche o psicosomatiche, ficcherà le unghie in noi mentre prenderà possesso della nostra carne e della nostra anima? E quando arriverà l’inesorabile fine - perché sì, arriverà - su quale punto più vulnerabile si (ri)vendicherà?In scena dall’11 al 15 marzo 2026 all’OffOff Theatre di Roma D’amore e altre schifezze di Armando Quaranta, con Alessandro Di Marco, Lucilla Lupaioli, Nicola Civinini, Martina Montini, Sarah Nicolucci e lo stesso Armando Quaranta, è una commedia tragicomica che indaga, con ironia e lucidità, le contraddizioni dell’amore contemporaneo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

