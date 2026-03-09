Durante la trasmissione radiofonica su 1 Station Radio, Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore sportivo, ha espresso un’opinione sulla partita tra Napoli e Milan, affermando che i partenopei sono leggermente favoriti. Inoltre, ha commentato la personalità di Alisson Santos, sottolineando che possiede le qualità adatte a questa piazza. L’intervento si è concentrato su aspetti legati al pronostico e alle caratteristiche del calciatore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista. Possiamo dire che sia stata una sconfitta inaspettata quella dell’Inter ieri contro il Milan? “Sì, sulla carta l’Inter, avendo molti punti di vantaggio, partiva favorita. Però è una partita secca e il Milan può fare qualunque risultato, perché ha giocatori di altissimo livello capaci di vincere la gara con una singola giocata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Damiani: «Napoli leggermente favorito sul Milan. Alisson Santos? Ha personalità per questa piazza»

Articoli correlati

Napoli, Alisson Santos sarà titolare? Conte ha un’idea ben precisaIl Napoli ha chiuso la finestra di mercato invernale con l’acquisto di Alisson Santos in prestito dallo Sporting Lisbona.

Leggi anche: Romano: “Alisson Santos, retroscena di mercato: il Napoli ha anticipato tutti”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alisson Santos

Argomenti discussi: Damiani: Napoli leggermente favorito sul Milan. Alisson Santos? Ha personalità per questa piazza.

Damiani: «Napoli leggermente favorito sul Milan. Alisson Santos? Ha personalità per questa piazza»Sì, direi di sì. Poi, si sa, lì sono sempre possibili sorprese. Ormai ci sono pochi punti di distanza e può succedere davvero di tutto. Qualche mese fa, lei disse proprio in questa trasmissione, che ... napolipiu.com

Alisson Santos continua a stupire e il Napoli vuole acquistarlo in giugnoGli è bastato poco per conquistare il Maradona. Il dna è quello del talento puro. Chi frequenta Fuorigrotta ha da sempre un debole per chi è bravo a saltare l’uomo mostrando grande tecnica. Alisson Sa ... napoli.repubblica.it