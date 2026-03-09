Dall’America a San Cataldo | il ritorno alle radici di una giovane

Una giovane statunitense ha deciso di tornare alle sue origini e si trova attualmente a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Dopo aver lasciato gli Stati Uniti, ha scelto questa località per riscoprire le sue radici familiari e vivere un’esperienza di immersione nella cultura locale. La ragazza sta visitando i luoghi della sua famiglia e esplorando il territorio.

Una giovane statunitense, Charleine Monaco, ha intrapreso un viaggio di ritorno alle radici in San Cataldo, località della provincia di Caltanissetta. Proveniente dalla Pennsylvania, la ragazza ha raggiunto il borgo dove nacquero suo padre e suo nonno per riscoprire le tradizioni locali. L’evento si colloca nel contesto delle celebrazioni pasquali, con l’accompagnamento di amiche e rappresentanti del territorio. L’incontro ha permesso alla visitatrice di entrare in contatto diretto con i simboli identitari più antichi del paese, tra cui le Vare, i maestosi Sanpaoloni e il simulacro del Cristo Risorto. La presenza di figure come Salvatore Scarlata, presidente della Pro Loco, e Pasquale Tumminelli dell’Associazione Amico Medico ha reso possibile un’accoglienza strutturata e significativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

