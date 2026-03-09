Dalla panificazione alle eccellenze enogastronomiche | prossime tappe targate Wine Club Gustatio

Il Wine Club Gustatio, un nuovo appuntamento mensile organizzato dall’associazione guidata da Gaetano Previti, ha avuto il suo debutto con successo. La prima serata ha visto la partecipazione dei soci, che hanno potuto scoprire le eccellenze enogastronomiche italiane, con un focus particolare sulla panificazione e altre specialità del settore. La manifestazione proseguirà con future tappe dedicate alle produzioni di qualità.

Buona la prima per il Wine Club Gustatio, il nuovo format mensile che l'associazione presieduta da Gaetano Previti dedicherà ai suoi soci. Il primo incontro del Wine Club si è svolto lo scorso 4 marzo a Milazzo, presso Pane Mortadella e Champagne, il noto locale conviviale di Raffaele Esposito. "É stata una serata piacevole – prosegue Previti - in cui abbiamo scoperto e gustato etichette di gran valore, accompagnandole con formaggi e salumi di nicchia. Ad arricchire ed impreziosire il momento, il contributo offerto da ciascuno dei presenti, nell'ottica dello scambio di conoscenze e di opinioni. Esattamente ciò che Gustatio desidera essere ed offrire: convivialità, gusto, ricercatezza".