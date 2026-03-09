Dal gol di Calori alle lacrime di Ronaldo | quando lo scudetto si decide con una rimonta shock

Dalla rete di Calori alle lacrime di Ronaldo, passando per l’errore di Sarti a Mantova e la sconfitta del Verona il 5 maggio, si raccontano sette momenti chiave di una stagione calcistica in cui lo scudetto è stato deciso da una rimonta inaspettata. Le vicende si intrecciano tra errori, vittorie e sconfitte, creando un quadro complesso di emozioni e colpi di scena.

La vittoria del Milan nel derby ha riacceso il campionato: adesso i rossoneri hanno 7 punti di ritardo rispetto all'Inter, con dieci partite ancora da giocare. Impresa difficile, ma non impossibile, e lo conferma la storia della Serie A, fatta anche di incredibili rimonte al fotofinish. Vediamo quali sono le più celebri. Nella stagione 1966-67 l’Inter parte fortissimo e chiudendo il girone d’andata al comando. A quattro turni dalla conclusione del campionato, i nerazzurri vantano quattro punti di vantaggio sulla Juventus. Quel margine, però, non sarà sufficiente. La Juve centra infatti quattro vittorie nelle ultime quattro partite,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

