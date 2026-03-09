Dal Cin | il diario della Via Francigena da Lucca a Roma

La Sezione CAI di Sacile apre le porte della Sala Parrocchiale San Giovanni del Tempio il 13 marzo 2026 alle 21:00. L'incontro, gratuito e aperto a tutti, vede come protagonista Gianluca Dal Cin che presenterà il suo diario di viaggio intitolato I piedi hanno sempre ragione. L'evento si inserisce nel contesto delle attività territoriali promosse dall'associazione locale, nota per la manutenzione dei sentieri e le escursioni nella provincia di Pordenone. La serata culturale non è solo un racconto di viaggio, ma una riflessione profonda su un percorso compiuto lungo la Via Francigena.