Dal 9 marzo per un mese lavori lungo le tratte brianzole | tutti i treni cancellati e in ritardo

A partire dal 9 marzo e fino al 4 aprile, i treni regionali sulla tratta brianzola sono soggetti a cancellazioni e ritardi a causa di lavori di manutenzione programmata alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Durante questo periodo, tutti i servizi subiranno variazioni e i tempi di percorrenza si allungheranno, causando disagi ai pendolari che utilizzano regolarmente questa linea.

Da oggi, 9 marzo, al 4 aprile, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Porta Garibaldi, i seguenti treni Regionali subiranno variazioni anche con l'allungamento dei tempi di percorrenza. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

