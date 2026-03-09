Dal 9 marzo | Colleferro cambia rotta il bus serve il polo industriale

A partire da lunedì 9 marzo 2026, il servizio di trasporto pubblico nella Valle del Sacco subirà una modifica importante: il bus continuerà a collegare il centro cittadino con il polo industriale di Colleferro, rendendo più semplice il percorso per chi lavora o studia nella zona industriale. La nuova funzione del servizio è stata annunciata dalle autorità locali e sarà attiva da quella data.

Il trasporto pubblico nella Valle del Sacco entra in una nuova fase operativa a partire da lunedì 9 marzo 2026. Le modifiche strutturali interessano Colleferro, Segni e Bellegra, con l’obiettivo di ottimizzare la mobilità verso la stazione ferroviaria e le aree industriali. L’intervento, curato da Astral e dalla Regione Lazio, ridefinisce i percorsi delle linee bus per eliminare le inefficienze storiche e rispondere alle richieste dei sindaci locali. L’asse portante della riforma è il nodo di Colleferro, dove la rete viene ripensata per fare perno sulla stazione FS, trasformandola nel vero cuore pulsante della circolazione cittadina. La linea CLFR1 B cambia radicalmente tracciato: abbandona via Palianese per servire direttamente il Polo Industriale, un bacino lavorativo che fino a ieri era privo di copertura pubblica adeguata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

