Dal 20 novembre… Ma il sindaco offre casa gratis ma è tutto bloccato sul caso

Dal 20 novembre il sindaco ha annunciato un’iniziativa per offrire case gratuite, ma al momento tutto è ancora fermo a causa di un caso legale in corso. La gestione delle risorse abitative resta in sospeso e non ci sono aggiornamenti ufficiali sui passi successivi. La situazione rimane bloccata mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla vicenda.

"Dal 20 novembre abbiamo provato a dare risposta alle criticità evidenziate dal magistrato e abbiamo messo a disposizione, a titolo completamente gratuito, un'abitazione per tutto il periodo necessario alla ristrutturazione messa a norma del fabbricato di proprietà della famiglia", ha dichiarato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, intervistato in diretta a Mattino5. Le sue parole aprono il quadro di una vicenda che ha trasformato il piccolo borgo in un centro di discussione nazionale: da oltre quattro mesi, due minori della zona sono stati collocati in una casa famiglia, dopo un'ordinanza del tribunale che aveva rilevato criticità nella gestione quotidiana da parte dei genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

