Dai timori ai sorrisi | l' istituto Calvi riabbraccia i 5 studenti rientrati da Dubai

L’istituto Calvi ha accolto nuovamente cinque studenti che erano rientrati da Dubai, dopo un periodo di assenza. La situazione, che all’inizio aveva suscitato preoccupazioni, si è conclusa con un momento di calma e di ritorno alla normalità. La scuola ha mostrato attenzione nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, contribuendo a creare un clima di vicinanza e di supporto.

Quella che fino a pochi giorni fa era stata una vicenda segnata dalla preoccupazione, oggi si è trasformata in un momento di sollievo, affetto e partecipazione collettiva. Questa mattina, 9 marzo, alle 11 nell'aula magna dell'Istituto tecnico economico Calvi si è svolta la cerimonia di bentornato dedicata ai cinque studenti rientrati da Dubai, dove erano rimasti temporaneamente bloccati a causa dello scoppio della guerra. L'iniziativa, promossa dal dirigente scolastico Giuseppe Turetta, ha voluto dare forma alla vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie, all'attenzione costante verso quanto stava accadendo e alla gioia per il loro ritorno....