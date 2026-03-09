Dagli aereoporti agli ospedali Matarrese progetta il rilancio

Da quattro anni, Matarrese, storica impresa di costruzioni di Bari, lavora a un progetto di rilancio industriale che nel 2025 ha raggiunto un primo importante obiettivo. La società ha sviluppato nuovi interventi in diversi settori, tra cui aeroporti e ospedali, segnando un passo significativo nel suo percorso di rinnovamento e crescita.

UN PERCORSO di rilancio industriale partito quattro anni fa che ha portato nel 2025 a tagliare il primo, significativo traguardo per Matarrese, la storica impresa barese di costruzioni. Il processo, avviato nel 2022 con il ritorno in azienda dell'ingegner Salvatore Matarrese, dopo un'esperienza in politica, è riuscito a ridare energia e compattezza alla proprietà familiare conducendo a risultati economici che l'anno scorso hanno registrato una crescita record. La società, infatti, prevede un valore della produzione prossimo ai 70 milioni di euro, con un incremento stimato che sfiorerà il 150% rispetto al 2024 (28,6 milioni). Le previsioni,...