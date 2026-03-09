Da privato a virale | 95mila follower per il romano a Monza

Un romano trasferitosi a Monza ha conquistato 95mila follower sui social media grazie al suo progetto online. Con il nome di battesimo Luca, è conosciuto come Mezzo che no e ha condiviso contenuti che raccontano la sua esperienza di vita in una nuova città. La sua presenza digitale si è rapidamente diffusa, portandolo a un successo virale.

Luca, noto online come Mezzo che no, ha trasformato la sua esperienza di romano trasferitosi a Monza in un progetto virale sui social. Con oltre 95mila follower su TikTok e quasi 85mila su Instagram, il creator racconta le sfumature del dialetto e dei comportamenti tipici dei borghi romani. La genesi del fenomeno risale ai giorni di quarantena durante la pandemia, quando l'idea nacque per condividere battute con gli amici più stretti. Oggi il progetto è diventato una vera e propria finestra sulla cultura popolare della capitale, vista attraverso lo sguardo distaccato di chi vive lontano dalla città. L'evoluzione da profilo privato a fenomeno sociale.