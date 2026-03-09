Da Prato alla Basilicata per accoltellare la moglie

Un uomo di 44 anni, di origini albanesi e residente a Prato, è stato arrestato dai carabinieri di Policoro in Basilicata. L’uomo avrebbe accoltellato la moglie, anch’ella di origini albanesi, davanti a una scuola a Nova Siri, in provincia di Matera, dove uno dei figli frequentava le lezioni. L’episodio si è verificato pochi giorni fa.

Un uomo di 44 anni di origini albanesi, residente a Prato, è stato arrestato in Basilicata dai carabinieri di Policoro pochi giorni fa: avrebbe accoltellato la moglie, una connazionale, a Nova Siri (in provincia di Matera) davanti alla scuola frequentata da uno dei figli. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, specificando come l'episodio risalga allo scorso mercoledì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, pare che l'uomo sia arrivato da Prato per raggiungere la moglie, la quale nel gennaio scorso aveva lasciato il capoluogo pratese e raggiunto dei parenti in Lucania portando con sé i due figli adolescenti.