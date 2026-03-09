Da possibile partente a protagonista nel derby | Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro

Nel derby, Fofana si è distinto come uno dei migliori giocatori del Milan, contribuendo alla vittoria con un assist decisivo per il gol di Estupinan. La sua presenza in campo ha attirato l'attenzione, segnando una svolta nella partita e dimostrando il suo ruolo chiave nella squadra. La sua prestazione ha suscitato interesse per il suo futuro con il club.

Milano è ancora rossonera. Questa è la sentenza che ci lascia il derby di ieri sera vinto dal Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, con l'ultimo successo ottenuto, raggiungono quota sette per quanto riguarda i derby consecutivi senza sconfitta. Decisivo l'inaspettato Pervis Estupinan al suo primo gol con la maglia del Diavolo. L'ecuadoriano, autore anche di un gran movimento alle spalle di Luis Henrique, deve ringraziare il suo compagno Youssouf Fofana. Dopo uno scambio in mezzo al campo con Rafael Leao, il francese taglia e lascia partite un filtrante perfetto per l'esterno rossonero. Assist e prestazione generale che certifica la crescita del 19 rossonero nelle ultime settimane.